NBA／湖人強勢攻守衝擊季後賽 羅素：天空才是極限

羅素（D'Angelo Russell）傷癒復出回到先發位置，而原本頂替先發的施羅德（Dennis Schroder）和里夫斯（Austin Reaves）回到板凳席，3人之間顯然沒有排擠效應，反而聯手出擊，在今天主場對暴龍比賽中聯手攻下69分，創造綿密沒有斷層的火力輸出，幫助球隊第四節擊垮暴龍防線，風光收進3連勝。

對湖人來說，這一勝可說是別具意義，這是湖人自2014年11月30日以來，首度在主場擊敗暴龍，在這期間他們已經吞下7連敗。

「如果我們球隊能夠經歷一個訓練營，那麼天空才真的是我們的極限。但實際上，我們沒有訓練營的磨合機會，但天空依然是我們極限。我們準備充分，充滿飢渴。」羅素說。

對於自己缺席兩週才能趕上湖人這波「季後賽門票追逐戰」，羅素自信表示，自己受傷可說是對手運氣很好。「我當時狀態很棒，準備起飛，但很不幸我的腳踝受傷了。但正如我說的，每個人都挺身而出，捍衛球隊。大家彼此幫助，這就是團隊的意義。」

羅素全場拿下28分，其中16分出現在第四節，與施羅德、里夫斯合拿17分完全銜接，讓湖人打出單節37比22的猛烈攻勢。

談到第四節的進攻表現，羅素說：「我就是找到了感覺，這很有趣。」

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