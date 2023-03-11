NBA／板凳暴徒飆分擊潰暴龍 羅素回歸助湖人3連勝

因傷缺席6場比賽的羅素（D'Angelo Russell），今天一回歸就飆出全隊最高28分9助攻的表現，包括第四節獨拿16分，帶動湖人單節轟出37比22的猛烈攻勢，一舉逆轉戰局，以122比112擊退暴龍。

湖人強勢取得3連勝，距離久違的5成勝率僅差1場，雖然仍居西區第9，但近況和陣容完整度卻是超出其他競爭排名的對手，有機會持續向上爭取更好的排名。

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28 PTS

5 REB

9 AST

5 3PM

46.5 FPTS



D'Angelo Russell scored 16 points on 5/5 shooting in the 4th quarter to guide the @Lakers to a win! #LakeShow pic.twitter.com/ga9cofUXQW — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年3月11日

作客的暴龍開賽後即掌控主動權，一度拉開15分差，但湖人替補球員發揮出色，加上范德比爾特（Jarred Vanderbilt）第二節獨拿12分，湖人多點開花，團隊命中率衝到61.4%，反而在半場結束後取得70比62的領先。

攻勢流暢的湖人在第三節突然陷入進攻麻煩，全隊16投僅4中還出現多達9次失誤，讓暴龍趁勢拿到13分。湖人單節只得到15分，暴龍後來居上，反而帶著5分進入決勝期。

施羅德（Dennis Schroder）和里夫斯（Austin Reaves）兩人重返替補席後表現依舊神勇，第四節合力砍下17分，幫助球隊一口氣超前比分，羅素隨後加入戰局，湖人拉開12分差，直接把暴龍打趴在地。

施羅德飆進23分7助攻4抄截，里夫斯18分5助攻，八村壘（Rui Hachimura）得到16分，湖人光板凳陣容就轟下61分，足足比暴龍多出49分，成了多次扭轉落後局面的關鍵。

范德比爾特獲得16分4籃板2抄截，戴維斯（Anthony Davis）有別於前幾場一人獨扛，在隊友充分發揮之下，他這場比賽僅出手7次，得到8分9籃板3助攻4阻攻。

湖人先發替補全員皆兵的表現和單靠先發五虎作戰的暴龍形成巨大對比。巴恩斯（Scottie Barnes）19投13中得到32分9籃板7助攻，阿努諾比（OG Anunoby）31分5抄截，伯爾特（Jakob Poeltl）17分10籃板4助攻3抄截。反而席亞康（Pascal Siakam）面對湖人的內線防守表現低迷，13投5中只得到12分4籃板。

暴龍苦吞3連敗，且最近7場輸了5場，和第8名的老鷹差距擴大到2.5場，同時僅領先巫師半場勝差，後面的公牛和拓荒者也以1場、1.5場的差距虎視眈眈。

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