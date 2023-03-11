NBA／巴特勒獨掌乾坤助熱火奪勝 米契爾飆42分無用

加上今天主場對騎士的比賽，熱火本季已經有48次出現在第四節或延長賽比賽時間少於5分鐘且雙方差距5分內的短兵相接局面，高居聯盟之冠。比起年輕的騎士，經驗老到的熱火顯然更熟悉如何在這樣的緊張狀態下爭取勝利。

此役16投12中高效率拿下33分5籃板3助攻的巴特勒（Jimmy Butler），在比賽最後5分多鐘內獨拿12分，帶領熱火扭轉比賽中一度落後14分的劣勢，以119比115贏得勝利，報了先前4分飲恨的一箭之仇。

Jimmy and Spida dueled tonight in Miami 🔥



Mitchell:

42 PTS, 3 REB, 4 AST, 8 3PM



Butler:

33 PTS, 5 REB, 3 AST



Heat got the W, 119-115 pic.twitter.com/pZk9BqA0UD — NBA (@NBA) 2023年3月11日

「我們就是盡一切努力贏球。現在每一場比賽對我們來說都非常重要。」赫洛（Tyler Herro）說。

赫洛今天命中5顆三分球，攻下25分9籃板4助攻；阿德巴約（Bam Adebayo）進帳19分6籃板4助攻，史特魯斯（Max Strus）14分。

熱火雖然驚險過關，但由於籃網也延長賽擊敗灰狼，雙方差距沒有縮小，熱火還是居東區第7。

在米契爾（Donovan Mitchell）的帶領之下，騎士靠著更好的投籃表現和15顆三分球攻勢，三節打完領先7分；然而整個第四節熱火以超過7成命中率飆進37分，騎士本身則是受制防守壓迫，投籃命中率大幅滑落，也讓他們丟掉領先機會。

在終場前5.6秒站上罰球線，當時雙方僅2分差；首罰命中之後，米契爾想要複製之前對芝加哥71分史詩戰役的故意罰球不進策略，意圖透過爭取籃板迫使比賽進入延長。但巴特勒穩穩掌控籃板，最後以2次罰球送走騎士。

Donovan Mitchell tonight:



🕷️ 42 PTS

🕷️ 8 3PM

🕷️ 50.6 FPTS#LetEmKnow

pic.twitter.com/AraKU2vdaM — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年3月11日

米契爾30投15中並砍進8顆三分球，狂攻42分4助攻3籃板，本季9次突破40分，和詹姆斯（LeBron James）成為騎士隊史唯2有如此表現的球員。

葛蘭德（Darius Garland）和奧科羅（Isaac Okoro）各拿到16分，莫布里（Evan Mobley）12分4籃板，艾倫（Jarrett Allen）6分13籃板4助攻4阻攻。

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