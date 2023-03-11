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NBA／楊恩關鍵三分球保優勢 老鷹再次擊敗巫師

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩(中)投進關鍵三分球，穩定老鷹軍心。 美聯社
楊恩(中)投進關鍵三分球，穩定老鷹軍心。 美聯社

前天比賽才以2分之差險勝巫師的老鷹，今天再次於華盛頓交手，楊恩（Trae Young）全場攻下28分9助攻，包括終場前1分17秒轟進關鍵三分球，幫助老鷹穩住領先優勢，最終再以114比107擊退巫師，收進2連勝。

這波兩勝巫師的關鍵比賽，讓老鷹更加鞏固東區第8名的席次，並且仍有機會往上爭取更好的排名；至於近5戰吞下4敗的巫師，和後面緊追的公牛只剩下0.5場勝差，也只領先第12名的溜馬1場勝差，附加賽門票的競爭趨於白熱化。

老鷹前三節雖然命中率不如對手，但轟進12顆三分球遠比巫師多出7顆，加上罰球線的優勢，這讓他們得以帶著10分領先進入最後一節。

比爾（Bradley Beal）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）單節合砍20分，帶動球隊一路追到僅有1球之差。楊恩砍進重要三分球，隨後墨瑞（Dejounte Murray）4罰3中，比爾則是接連出手未中。

杭特（De'Andre Hunter）獲得18分7籃板，墨瑞16分7籃板7助攻；替補的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和比伊（Saddiq Bey）各得到15分、14分。卡佩拉（Clint Capela）8分10籃板。

巫師陣中以比爾的27分為最高，庫茲瑪17分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）22分9籃板2阻攻。

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