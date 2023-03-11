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NBA／湖人急起直追氣勢旺 名記曝詹皇全力爭取回歸
自從2月27日對獨行俠一戰傷到右腳肌腱的詹姆斯（LeBron James），後續確認將會在3週之後重新評估傷勢，甚至外界也認為他有可能連例行賽剩餘賽事都無法回歸。
根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的消息透露，詹姆斯目前正嘗試透過任何方式手段進行治療，期盼可以在例行賽結束之前重返球場。
「據我所得到的消息，從治療角度來看，LeBron正在竭盡所能以求讓他的腳能在本季的某個時間點達到可以回到球場的狀態。」溫德霍斯特說。
雖然詹姆斯歸隊心切，但季中交易大限前完成滿血補強的紫金軍團，在戴維斯（Anthony Davis）強勢發揮帶領下，攻守兩端表現煥然一新。特別是在詹姆斯缺席的5場比賽中，取得了3勝2敗的成績。
目前湖人戰績來到32勝34敗，排名西區第9，距離第6名的勇士僅1.5場勝差，在西區主要競爭對手都陸續出現狀況之際，湖人有機會利用相對較寬鬆的賽程繼續往上爬。
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