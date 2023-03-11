NBA／灰熊需要老將坐鎮？ 布魯克斯：有些人只想重返聯盟而已

針對灰熊近來內部出現的亂象，不少NBA相關人士包括卡森斯（DeMarcus Cousins）和湯瑪斯（Isiah Thomas）等，都認為球團應該考慮引進一名有威望的老將，來作為年輕球員的精神領袖。不過年少輕狂的布魯克斯（Dillon Brooks）卻認為，沒有必要找那些只是想回聯盟的人。

「我們應該簽誰？像安東尼（Carmelo Anthony）和霍華德（Dwight Howard）這樣的球員只是想試著重返聯盟，而不是為了磨練幫助年輕人。海斯倫（Udonis Haslem）這種才是真正的老將。」

「甜瓜」安東尼本季至今仍未獲得任何球隊的青睞，至於「魔獸」霍華德則是加入台灣職籃聯賽。

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