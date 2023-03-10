NBA／沙波尼斯大三元聯手福克斯 國王搶勝還創紀錄

沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出24分13籃板10助攻的大三元表現，聯手福克斯（De'Aaron Fox）的23分7助攻4抄截3籃板，國王在最後時刻擋下尼克的反擊，在主場以122比117拿下勝利。

加上這場比賽，沙波尼斯本季已經完成9次大三元，生涯累積27次，獨居史上第20名。沙波尼斯在比賽剩下6秒兩罰命中，將領先優勢擴大到6分差。

灰熊今天稍早擊敗勇士，重新拿回西區第2名席次，但屁股還沒坐熱，馬上又還給了國王。自從明星賽後，國王取得7勝1敗的佳績，戰績來到39勝26敗，追平2005-06年賽季以來的單季最多勝場表現。

SABONIS TRIPLE-DOUBLE 👑



24 PTS

13 REB

10 AST

1 BLK

54.6 FPTS#BeamTeam pic.twitter.com/HRJlOQfP2t — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年3月10日

此外，國王已經連續8場比賽以團隊超過5成命中率至少砍120分，這是聯盟自1982-83年以來首支有如此表現的球隊。

福克斯得到的23分之中有15分出現在第四節，多次幫助國王穩住領先局面；蒙克（Malik Monk）和萊爾斯（Trey Lyles）也充分扮演板凳殺手角色，兩人各拿到19分、16分。國王陣中共7人得分超過兩位數。

「我希望球隊能夠拿到季後賽的主場優勢，讓我們繼續努力。」福克斯說。

總教練布朗（Mike Brown）則是希望沙波尼斯和福克斯能夠更發揮領導作用。「他們需要在場上多和隊友溝通交流，要讓隊友達到更好的表現標準。」不過，布朗也透露這場比賽雖然贏球，但過程還是不能滿意，因為對手搶了23個進攻籃板

藍道（Julius Randle）拿下23分10籃板5助攻2抄截，巴瑞特（RJ Barrett）23分7籃板，葛萊姆斯（Quentin Grimes）19分；布朗森（Jalen Brunson）因左腳痠痛只打了上半場就離場，之後也未再上場，他上場19分鐘獲得19分。

「我們最後是有機會取得領先，但我們沒能成功做到。」錫伯杜（Tom Thibodeau） 說。

The @SacramentoKings All-Star duo was special in a thriller vs. NYK!



Domas 👑 24 PTS, 13 REB, 10 AST

Swipa 👑 23 PTS, 7 AST, 4 STL pic.twitter.com/jwgmVlREfz — NBA (@NBA) 2023年3月10日

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