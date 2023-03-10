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NBA／勇士四後衛先發被打趴 柯爾：這決定或許太天真

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士客場表現依然慘澹無比。 路透社
勇士客場表現依然慘澹無比。 路透社

在庫明加（Jonathan Kuminga）賽前熱身意外受傷後，勇士今天排上了柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）4名後衛搭配格林（Draymond Green）的超小號先發陣容，試圖拉開空間，製造更多得分機會，然而顧此失彼的防守缺口卻是讓他們付出慘重代價。

勇士在作客曼菲斯的首節僅有34.8%的投籃命中率，三分球10投2中，得到28分，反觀灰熊進攻如入無人之境，投籃命中率衝到64.3%，三分球更是14投8中，單節豪取48分，直接把勇士打趴在地。

一開賽就挖了這麼大的洞，導致勇士剩餘比賽只能一路苦追，即便幾次將分數追到個位數分差，最終防守端還是擋不住灰熊的輪番發揮，只能看著對方揚長而去。

賽後，總教練柯爾（Steve Kerr）談到啟用4名後衛先發的狀況。「我們已經連續6、7場比賽的開局都沒有打得很好，所以我們嘗試在初期建立優勢。灰熊是一支防守很棒的球隊，我們想分散他們的防守注意力，希望可以得到一些好的出手機會。」

「但我們顯然沒有做到這些。我們在比賽一開始打得不夠耐心，很多時候出手太倉促，打得沒什麼章法。從結果來看，動用4後衛先發的決定或許有點太天真了。」柯爾說道。

「灰熊的表現要比我們好很多，而我們則是非常糟糕，事情就是這麼簡單。我們近況很差但也只能去承受。我們也在尋找客場贏球的方法，有時候只能賭看看，即使沒有得到什麼收穫。」

談到勇士本季主客場表現的巨大差距，柯爾無奈地說：「整體來說，我們防守端的表現很讓人感到失望，這也是我們一整季在客場時防守常態。不知為何我們在主場的防守就真的很不錯，但在客場卻是異常掙扎。」

「在比賽之初，我們在防守端毫無侵略性也缺乏溝通。我很高興球員們在比賽中兩次追近比分，但想要從第一節就落後20分的劣勢扳回來確實很艱難，特別還是在客場。」

勇士本季客場戰績7勝26敗，和活塞並列聯盟第3差，近期更是客場8連敗；勇士到例行賽結束前還有8場客場要打，以這樣的客場勝率來看，恐怕衛冕軍的季後賽之路將顯得更漫長了。

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