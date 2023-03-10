NBA／指名道姓怒噴裁判 范弗利特遭罰款3萬美元
先前指名道姓點名裁判泰勒（Ben Taylor）把比賽搞砸並豪言不在意罰款的暴龍控衛范弗利特（Fred VanVleet），今天果然是收到聯盟一張3萬美元的罰單。
在暴龍輸給快艇的比賽之後，范弗利特終於是忍不住朝泰勒開轟。「大部分的裁判很認真，和球員溝通很順暢，很公平的在判罰比賽，但有些害群之馬只想把比賽搞砸，泰勒就是其中之一」。
「沒有球迷是來看狗屎，他們是來看球員的。我認為NBA在這方面已經失控了，這個賽季尤其讓人失望。」
范弗利特繼續怒噴：「你可以往回看，我這個賽季大多數的技術犯規都是泰勒吹的。所以作為球員來講，你會認為這是針對個人且帶有恩怨的吹判。」
從數據顯示，范弗利特本季共吞下8次技術犯規，其中5次是泰勒所吹判。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言