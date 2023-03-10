NBA／指名道姓怒噴裁判 范弗利特遭罰款3萬美元

先前指名道姓點名裁判泰勒（Ben Taylor）把比賽搞砸並豪言不在意罰款的暴龍控衛范弗利特（Fred VanVleet），今天果然是收到聯盟一張3萬美元的罰單。

在暴龍輸給快艇的比賽之後，范弗利特終於是忍不住朝泰勒開轟。「大部分的裁判很認真，和球員溝通很順暢，很公平的在判罰比賽，但有些害群之馬只想把比賽搞砸，泰勒就是其中之一」。

「沒有球迷是來看狗屎，他們是來看球員的。我認為NBA在這方面已經失控了，這個賽季尤其讓人失望。」

范弗利特繼續怒噴：「你可以往回看，我這個賽季大多數的技術犯規都是泰勒吹的。所以作為球員來講，你會認為這是針對個人且帶有恩怨的吹判。」

從數據顯示，范弗利特本季共吞下8次技術犯規，其中5次是泰勒所吹判。

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