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NBA／籃網板凳砍98分創紀錄 洛培茲準大三元助公鹿連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
洛培茲9次阻攻創生涯新高，險些完成大三元。 法新社
洛培茲9次阻攻創生涯新高，險些完成大三元。 法新社

籃網今天作客密爾瓦基可說是板凳部隊來力抗聯盟龍頭公鹿，7人上場有5人得分超過雙位數，米爾斯（Patty Mills）和湯瑪斯（Cam Thomas）更是各拿超過20分，聯手砍下98分，創下聯盟自1970-71年開始統計先發替補數據以來，板凳陣容單場最高得分紀錄。

儘管籃網的板凳暴徒從一度落後22分劣勢下，持續進逼緊咬比分，但沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿仍展現堅強團隊戰力，還是維持領先態勢，沒有讓籃網有逆襲機會，最終以118比113取得3連勝，繼續坐穩聯盟第一寶座。

波提斯（Bobby Portis）此戰15投11中，高效率攻下28分13籃板，洛培茲（Brook Lopez）送出生涯新高9次阻攻，且進帳24分10籃板，差點演出大三元。艾倫（Grayson Allen）19分7籃板2抄截2助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）11分7助攻，米道頓（Khris Middleton）11分7籃板7助攻。

終場前4分31秒，籃網追到僅有2分之差，洛培茲擋下夏普（Day'Ron Sharpe）的灌籃，卻被吹了犯規，但經過重播檢視後，裁判確認為一次乾淨火鍋，隨後公鹿打出8比2的攻勢，將雙方差距拉開到8分差。

「洛培茲表現很棒，他在關鍵時刻起到了作用。」主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）賽後稱讚道；不過籃網教頭馮恩（Jacque Vaughn）談到這次改判卻是有點暗諷，「真是有趣的判決」。

籃網這場比賽包括丁威迪（Spencer Dinwiddie）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）、強森（Cameron Johnson）、奧尼爾（Royce O'Neale）都因傷被迫缺席，而馮恩也限制了布里吉斯（Mikal Bridges）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）。

對於讓替補球員承擔了整場比賽的做法，馮恩表示：「原本沒有計劃讓大部分的主力都一直坐在場下。只是因為先發陣容在開局時慢熱，而我們的替補打得很有能量，所以我決定讓有體力的球員上場。」

籃網中止了3連勝，排名仍居東區第6，領先熱火2.5場勝差。

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