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NBA／馬卡南31分領銜出擊 爵士力退魔術止4連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
馬卡南本季14次破30分。 路透社
馬卡南本季14次破30分。 路透社

先前一波4連敗跌出西區前10名的爵士，不想就此被踢出季後賽門外，今天作客面對魔術，馬卡南（Lauri Markkanen）拿下31分，本季第14次，霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）補上23分8助攻，加上凱斯勒（Walker Kessler）雙十貢獻，爵士在最後時刻擺脫魔術追擊，以131比124艱辛止敗。

豐泰奇歐（Simone Fontecchio）替補上場得到17分，鄧恩（Kris Dunn）12分9籃板4助攻3抄截，凱斯勒則是13分10籃板3助攻3阻攻，更重要的是他在終場前35秒完成關鍵三分打，隨後馬卡南又補上4分，讓爵士驚險過關。

上半場落後8分的魔術，先是在第三節靠著佛爾茲（Markelle Fultz）拿下14分，帶動全隊單節豪取41分，硬是將比分扳平；全場拿下26分8籃板的班切羅（Paolo Banchero），則是在第四節獨得13分，幫助魔術一度超前比分。可惜最後時刻，魔術進攻無功而返，只能黯然吞下3連敗。

佛爾茲此戰拿到25分6助攻3籃板，華格納（Franz Wagner）24分，薩格斯（Jalen Suggs）17分6助攻。

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