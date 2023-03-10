NBA／羅素回歸湖人戰力迎利多 班霸可能例行賽報銷
湖人官方宣佈，先前右腳踝扭傷的羅素（D'Angelo Russell），預計將會在明天對暴龍的比賽中，對近期連勝氣勢正旺的紫金軍團來說，無疑是如虎添翼，增添衝季後賽門票的可能性。
羅素當時是在對勇士的比賽中不慎受傷，之後連續缺席了6場比賽，所幸施羅德（Dennis Schroder）在先發位置上持續發揮，小將里夫斯（Austin Reaves）也有出色表現，湖人後場戰力不至於陷入空窗。
近期，湖人更在戴維斯（Anthony Davis）的強勢發揮下，10戰奪得7勝，排名已經衝到西區第9，離季後賽門票的第6名門檻僅有2場勝差。
不過雖然湖人迎來羅素復出的利多，但季中交易過來的長人班霸（Mo Bamba）卻因為左腳踝扭傷，至少將會缺席4週，很有可能剩餘例行賽都無法上陣。
班霸在加盟後場均出賽時間僅11.5分鐘，寫下生涯最低，平均可以得到4.4分5.3籃板0.6阻攻。
班霸的合約將在下個賽季結束後到期，年薪為1030萬美元，但這是未受保障合約，必須要在6月30日前執行，才能轉為保障。
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