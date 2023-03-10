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NBA／亞當斯右膝傷勢持續治療 恐剩餘例行賽報銷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞當斯持續養傷。 美聯社
亞當斯持續養傷。 美聯社

最近遭逢當家球星莫蘭特（Ja Morant）亮槍禁賽麻煩的灰熊，又傳出先發主力中鋒亞當斯（Steven Adams）為了治療右膝傷勢，還會繼續休兵，預計將在4週後重新評估傷勢。

而據知名記者史坦（Marc Stein）的報導指出，亞當斯很有可能會缺席例行賽的剩餘賽事。

亞當斯是在今年1月底遭遇到右膝後十字韌帶扭傷，當時評估將缺席3到5週，但直到現在顯然還是無法如願回到場上。總教練簡金斯（Taylor Jenkins）亦透露，亞當斯雖然恢復5對5訓練，但狀態不是很理想。

據了解，亞當斯將會接受幹細胞注射治療，之後再觀察他的恢復情況。

灰熊近期可說是紛紛擾擾，除了亞當斯可能缺席剩下例行賽外，主要鋒線輪替克拉克（Brandon Clarke）也因跟腱撕裂，賽季提前報銷。

少了多名主力的灰熊在近一段時間敗多勝少，排名甚至被國王追上，後面磨刀霍霍的太陽也是虎視眈眈。

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