NBA／獨行俠鬆一口氣！ 唐西奇左大腿傷勢無礙

在昨天獨行俠敗給鵜鶘的比賽中，唐西奇（Luka Doncic）不慎傷到左大腿，當時他透露狀況看起來不太好。不過在經過核磁共振檢查後，唐西奇和球團可以稍微鬆一口氣，結果為陰性，並沒有結構性損傷。

報導指出，唐西奇在經過治療後，如果沒有疼痛感或是不舒服的感覺，預計就會回歸球場。

在唐西奇與厄文（Kyrie Irving）合體之後，獨行俠戰績並沒有獲得加乘的效果，兩人一起搭檔的9場比賽中，獨行俠僅拿到3勝6敗，排名也跌出西區前6名，落居第8。

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