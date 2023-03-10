NBA／杜蘭特左腳踝傷較預期輕微 至少缺席3週時間

先前在自家主場熱身賽不慎扭傷左腳踝的杜蘭特（Kevin Durant），經過傷勢進一步評估後，情況比原先所擔心的還要好一些，預計將會缺席至少3週的時間。

杜蘭特當時意外扭傷滑倒，之後雖然看似還能行走移動，但還是退出原本準備初登場的主場比賽，並穿上保護靴。一開始內部還擔憂他可能會面臨2級腳踝扭傷，有可能缺4到6週，等於例行賽直接報銷。不過檢查結果出來後，傷勢情況更輕微一些。

Kevin Durant took a fall while warming up for his first home game with the Suns 😳



He got up after. pic.twitter.com/J8SGlVQahj — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) 2023年3月9日

太陽官方透露，杜蘭特將會3週之後重新評估傷勢，屆時他就能恢復籃球活動。以樂觀角度來看，杜蘭特有望趕上例行賽最後階段的賽事以及季後賽。消息也透露，杜蘭特的腳踝已經有消腫了。

在加盟太陽之後，杜蘭特出賽3戰平均攻下26.7分7.3籃板3.7助攻，球隊目前處於一波4連勝狀態。

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