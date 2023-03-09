足球／亞足聯A級教練講師望月聰授課 我國教練獲益良多

暌違9年亞足聯A級教練講習第一階段於2月23日至3月9日辦理完成，24位國內教練齊聚南台灣進行扎實的訓練課程，本次教練講習邀請日籍A級教練講師望月聰來台授課，望月聰除了是前日本國家代表隊選手外也曾執教2017世大運女足代表隊來台參賽，對台灣並不陌生，並有多次執教職業隊伍資歷。

第一階段過程中，望月聰充分感受到學員們對於吸收知識的渴望，每天都帶著滿滿的元氣進行課程，這樣的氣氛也會感染到自己，希望傳遞更多經驗與知識給予學員們。

目前執教航源足球俱樂部的教練洪慶懷也是本次A級教練講習的學員之一，他也分享第一階段過程中獲益良多，吸收很多新知識，講師在授課時也很開放，充分跟大家一起討論各自的執教風格，並且給予指導，自己也會將所學帶回球隊，強化球隊實力。

學員之一，目前也是U17女足國家代表隊教練的張維娠也分享A級教練講習其實涵蓋的層面很廣，對比執教青年球員，面對成人選手的戰術指示要更精準，並且要讓對方信服進而創造自己的球風，這部分透過主題課程的實際演練還有學員彼此的回饋讓自己提升許多，珍貴的知識也能夠運用到執教國家代表隊中。

由於國際教練證照與國家教練證照接軌已是世界趨勢，中華足球協會盼透過教練講習培養更多台灣足球教練人才，並透過國際證照與教練公約更新跟上世界足球腳步，更高級別教練講習除了讓國內教練更新知識以外還能散播到各地的足球種子們，最終提升國內聯賽水準，強化國家隊實力。

udn討論區