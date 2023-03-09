NBA／指名道姓罵裁判是害群之馬 范弗利特：不在乎被罰款
暴龍隊今天以100：108不敵快艇隊，暴龍控衛范弗利特（Fred VanVleet）賽後受訪時特別點名裁判泰勒（Ben Taylor）把比賽搞砸，直言他是害群之馬。
暴龍前天比賽才因最後關頭2次技術犯規不敵金塊，范弗利特當時指出，「這原本是一場很棒的比賽卻被毀掉。」今天暴龍面對快艇的比賽，暴龍全場少罰快艇17球，又讓范弗利特不忍開噴。
范弗利特表示，「大部分的裁判很認真，和球員溝通很順暢，很公平的在判罰比賽，但有些害群之馬只想把比賽搞砸，泰勒就是其中之一」、「沒有球迷是來看狗屎，他們來看球員的，我認為這個賽季令人失望。」
指責裁判在NBA時常發生，但指名道姓卻相當罕見。范弗利特也直言，「我真的不在乎被罰款，但泰勒今天真的太糟糕了。」
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言