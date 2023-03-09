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NBA／再一次技術犯規就被禁賽 唐西奇：控制情緒很難

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(右)。 美聯社
唐西奇(右)。 美聯社

獨行俠隊今天以106：113不敵鵜鶘隊，主將唐西奇（Luka Doncic）本場比賽因左大腿拉傷提前退場，此外唐西奇領到本季第15次技術犯規，再1次就要面臨禁賽，他表示自己會努力控制情緒。

唐西奇今天領到本季第15次技術犯規，他表示，「我仍不明白為何今天會被吹技術犯規，我什麼話都沒說，只是努力變得更好。」

被問到是否能控制情緒，唐西奇回答：「我會試著努力控制情緒，早知道會這樣，就不要每次都生氣，對我來說控制情緒很難，因為我熱衷贏球，當然我必須變得更好。」

唐西奇今天因傷提前退場，他透露自己的傷勢已持續一段時間，「目前計畫明天進行核磁共振檢查，看看左大腿拉傷的程度如何。」

唐西奇近況不佳，他今天在第二節5投0中，第三節退場後，大腿看起來仍非常不舒服。對此獨行俠主帥基德（Jason Kidd）表示，「我們都能看到他動作不順，影響到投籃和防守。他試圖克服傷病，但後來不得不離場，希望這不是嚴重的傷，我們希望他能儘快回歸。」

Luka Doncic

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