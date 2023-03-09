NBA／獨行俠麻煩大了！唐西奇傷到左腿：狀況不好

獨行俠今天「賠了夫人又折兵」，球隊以106：113敗給鵜鶘隊不說，當家球星唐西奇（Luka Doncic）還拉傷左大腿，賽後步履蹣跚的走到記者室，還透露身體感覺「並不好」。

唐西奇是第三節時拉傷，他表示明天今做MRI檢查確認傷勢程度。事實上，唐西奇上周末出戰太陽隊時就曾提到大腿痠痛，今天進一步表示，身體狀況是更久以前就出現。

「我想是明星賽後第二場比賽，大概是那時。」唐西奇提到，上月24日面對馬刺隊的隔天，他早上起床就感覺大腿不適，但過往並沒類似情形，「因為通常我是大腿被撞到，這次我沒被撞到，所以感覺很怪，我不能確切知道怎麼回事。」

唐西奇認為，大腿拉傷會影響自己的球場節奏，跑動也受阻，「當我跳投時是感覺最明顯的時刻，因為你會需要用到雙腳。」今天他就是第三節2分半時左右一次15呎跳投後明顯不適，他表示第一節身體還沒異狀，但隨比賽進行傷勢感覺愈來愈嚴重。

上月出戰馬刺後的3場比賽，唐西奇數據正常，3日面對76人更有42分、12助攻演出，但今天前的2戰面對太陽和爵士隊，他合計46投僅中18，三分球20投也僅中5，今天面對鵜鶘更下滑到14投中4，命中率連3成都不到。

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