NBA／野獸派灌籃始祖坎普退休不平靜 涉槍擊案遭警方逮捕

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）的持槍風波，引發聯盟及球迷高度，沒想到風波未平，今天又傳出傳奇球星坎普（Shawn Kemp）涉入槍擊案直接被警方逮捕的消息。

警方宣布當地時間周三下午，一名53歲的男子因涉嫌槍擊案被逮捕，當下沒有人員傷亡。根據西雅圖電視台《FOX13》說法，有多方消息源證實嫌犯正是坎普。

坎普在場上主打大前鋒，1989年被超音速以第17順位選中，生涯打滾14年，生涯曾6度入選明星賽，場均能攻下14.6分8.4籃板。坎普生涯後期因身材肥胖為人詬病，退休後風波不斷，繼2005、2006年因無照駕駛及毒品案入獄後又被逮捕，令人不勝唏噓。

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