快訊

「對柯最有意見」連勝文今稱為國民黨 2024願合作柯文哲

樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了

兩岸恢復直航點「10+13」方案 陸委會宣布明起實施

NBA／野獸派灌籃始祖坎普退休不平靜 涉槍擊案遭警方逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
坎普。 美聯社
坎普。 美聯社

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）的持槍風波，引發聯盟及球迷高度，沒想到風波未平，今天又傳出傳奇球星坎普（Shawn Kemp）涉入槍擊案直接被警方逮捕的消息。

警方宣布當地時間周三下午，一名53歲的男子因涉嫌槍擊案被逮捕，當下沒有人員傷亡。根據西雅圖電視台《FOX13》說法，有多方消息源證實嫌犯正是坎普。

坎普在場上主打大前鋒，1989年被超音速以第17順位選中，生涯打滾14年，生涯曾6度入選明星賽，場均能攻下14.6分8.4籃板。坎普生涯後期因身材肥胖為人詬病，退休後風波不斷，繼2005、2006年因無照駕駛及毒品案入獄後又被逮捕，令人不勝唏噓。

相關新聞

NBA／獨行俠麻煩大了！唐西奇傷到左腿：狀況不好

獨行俠今天「賠了夫人又折兵」，球隊以106：113敗給鵜鶘隊不說，當家球星唐西奇（Luka Doncic）還拉傷左大腿，...

NBA／衛少僅出手6次快艇2連勝 喬治：他找到成功方式

在加盟快艇的前5場比賽球隊都吞下敗仗後，明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在前一場幫助快艇擊敗灰...

NBA／不容許格林在場上直接擺爛 柯爾：他知道錯了

勇士昨天以128：137不敵雷霆，陣中主力格林（Draymond Green）和波爾（Jordan Poole）的矛盾再度浮上檯面，對此柯爾（Steve Kerr）受訪時也表示已經和格林聊過，格林也承

NBA／KD主場首秀票價翻3倍 因傷缺陣球迷成輸家

明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天迎接加盟太陽後的首場主場賽事，沒想到卻在賽前熱身時扭傷腳踝無法出賽，讓滿...

NBA／布魯克斯直言不喜歡勇士 格林回酸：灰熊沒他會更好

勇士與灰熊兩隊去年在季後賽結下樑子，日前灰熊球員布魯克斯（Dillon Brooks）狠酸格林（Draymond Green）若不在勇士，根本沒人會認識。格林近期也在節目中反嗆布魯克斯。 布魯克

NBA／野獸派灌籃始祖坎普退休不平靜 涉槍擊案遭警方逮捕

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）的持槍風波，引發聯盟及球迷高度，沒想到風波未平，今天又傳出傳奇球星坎普（Shawn Kemp）涉入槍擊案直接被警方逮捕的消息。 警方宣布當地時間周三下午，一名

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦