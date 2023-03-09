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NBA／KD主場首秀票價翻3倍 因傷缺陣球迷成輸家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽爆滿球迷要見證KD主場首秀，票價也漲至三倍高。 法新社
太陽爆滿球迷要見證KD主場首秀，票價也漲至三倍高。 法新社

明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天迎接加盟太陽後的首場主場賽事，沒想到卻在賽前熱身時扭傷腳踝無法出賽，讓滿心期待的他最終是敗興而歸，儘管最終太陽仍是以31分差距大勝雷霆，但主控保羅（Chris Paul）也直言，對於熱愛比賽的杜蘭特來說，今天不能打確實是非常糟糕的情況，因為他了解杜蘭特有多希望打這場比賽。

在今年交易大限前轉戰太陽的杜蘭特，原計畫將在今天參與首場太陽主場賽事，並且對手還是自己的老東家雷霆，讓他昨天受訪時一度透露自己是滿心期待，也認為球迷將會對他有熱烈的迴響。

不過在今天賽前熱身扭傷腳踝後，杜蘭特也因此缺席比賽，太陽總教練威廉斯威廉斯（Monty Williams）賽後指出，杜蘭特確定是左腳踝扭傷傷勢，明天他將會接受更進一步的檢查，「我為他感到難過，他的心情似乎很糟糕，不過你不能為此沮喪，因為這就是生活。」

而杜蘭特受傷後也被拍到穿上保護靴的照片，但具體會缺席幾場比賽仍必須等待檢查結果出爐，今天攻下44分幫助太陽取勝的布克（Devin Booker）說：「他看起來應該沒有太嚴重，我們會等他會來的。」

至於主控保羅則說：「我知道他有多想打這場比賽，因為他真的很熱愛籃球，但糟糕的事情還是發生了，但我一點也不擔心他回來以後的磨合問題。」

而根據票務公司統計，杜蘭特主場首秀的平均票價落在355.60美元，比起太陽在今年交易截止日前的最後一場主場賽事平均票價108.99美金相比，翻漲近3倍，只可惜最終球迷今天仍是無緣見到杜蘭特在主場亮相。

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