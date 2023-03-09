NBA／波爾辛吉斯個人新高43分沒用 巫師主場惜敗老鷹

美國職籃NBA亞特蘭大老鷹隊今天作客華盛頓巫師，儘管巫師隊波爾辛吉斯砍下職涯新高單場43分，不過老鷹靠韓特在剩1分07秒時的三分打拉出領先，最終122比120險勝。

美聯社報導，比賽末段老鷹隊航特（De'Andre Hunter）以投進加罰將比數取得117比114領先，巫師隊比爾（Bradley Beal）在終場前52.7秒時兩罰中一，隨後比爾自老鷹隊楊恩（Trae Young）手中抄到球但未能接續得分，航特再以兩罰全中將老鷹領先優勢擴大。

比爾隨後被吹走步違例，這是他第4節幾個失誤裡最要命的一個。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在第4節5次出手全數命中，其中包括4個三分球，但他在最後一秒的三分球只能將分差縮小至2分，本場比賽波爾辛吉斯22投17中，三分線投10中7。

巫師比爾投19中8得24分，但最後一節僅6投1中，庫茲瑪（Kyle Kuzma）25分10籃板。

老鷹隊方面，楊恩投14中11拿下28分全隊最高，外帶10次助攻。

巫師本有機會靠打敗老鷹追平戰績，且若老鷹輸球，多倫多暴龍反能靠擊敗洛杉磯快艇成為東區老八，但老鷹擊敗巫師後讓自己繼續穩坐第八。

老鷹隊比賽中一度落後達15分，但在第3節後段與第4節開始時的一波14比0攻勢，反以100比94超前，不過巫師隨後連拿11分回敬，之後雙方就一直拉鋸至終場，老鷹10日於客場續戰巫師。

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