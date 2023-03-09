NBA／KD熱身傷退 布克飆44分率太陽輕取雷霆
近況絕佳的太陽隊今天在主場迎戰雷霆隊，杜蘭特（Kevin Durant）卻在賽前暖身時腳一滑，傷到左腳踝，無緣在主場球迷前亮相。不過太陽球星布克（Devin Booker）挺身而出，上場28分鐘就飆進44分，率領太陽以132：101輕取雷霆。
Kevin Durant took a fall while warming up for his first home game with the Suns 😳— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) 2023年3月9日
He got up after. pic.twitter.com/J8SGlVQahj
太陽在缺少杜蘭特的情況下，進攻仍輕鬆寫意，開局立刻打出22：8的攻勢，布克首節獨得17分，幫助太陽維持13分領先。第二節雷霆狀態回暖，但布克再攻進13分，上半場打完太陽60：52領先雷霆。
第三節太陽前鋒洛斯（Terrence Ross）殺出，5投4中貢獻11分，太陽全隊在本節海灌44分，一口氣將領先擴大至24分。末節太陽持續在傷口上灑鹽，比賽提前進入垃圾時間，太陽也順利收下勝利。
布克全場23投17中攻下44分，洛斯24分，保羅（Chris Paul）18分9助攻。雷霆的部分，主將亞歷山大缺陣，先發陣容只有吉迪（Josh Giddey）得分達雙位數，替補小將華特斯（Lindy Waters III）23分表現最佳。
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