NBA／布魯克斯直言不喜歡勇士 格林回酸：灰熊沒他會更好

勇士與灰熊兩隊去年在季後賽結下樑子，日前灰熊球員布魯克斯（Dillon Brooks）狠酸格林（Draymond Green）若不在勇士，根本沒人會認識。格林近期也在節目中反嗆布魯克斯。

布魯克斯去年在季後賽惡意犯規小裴頓（Gary Payton II），導致小裴頓受重傷，之後也持續和勇士發生爭議。他先前表示，「我不喜歡勇士隊，也不喜歡格林。如果把格林放到其他隊伍，根本沒人會知道他是誰。」

近期格林則在節目回酸：「他說不喜歡勇士隊很正常，我也不喜歡一直贏我的球隊。」格林指出灰熊沒有布魯克斯會更好，「如果想知道為什麼灰熊還沒準備好爭冠，可以看看這個白癡，他們竟然還想靠他奪冠。坦白說這很有趣，這證明他對籃球知識所知甚少。他先前說灰熊要開啟王朝？王朝是在他離開後才開始。」

格林還試圖挑撥布魯克斯與灰熊的關係，「我嘗試理解為什麼灰熊喜歡你，我不確定是否你的隊友也喜歡你。」

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