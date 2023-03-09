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NBA／熱身上籃滑倒扭傷腳踝 KD太陽主場初登場再緩緩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
KD賽前熱身微扭傷，安全起見決定休兵。 路透社
KD賽前熱身微扭傷，安全起見決定休兵。 路透社

從籃網轉戰太陽的超級球星杜蘭特（Kevin Durant），今天原本要迎接新東家主場處女秀，不料好事多磨，他賽前暖身時腳一滑，傷到左腳踝，無緣在主場球迷前亮相。

杜蘭特加入太陽的3場比賽，球隊全部奪勝，他場均更繳出6成9的命中率，每場可貢獻26.7分，但今天熱身運球上籃時卻意外傷到腳踝；滑倒當下，杜蘭特先坐在球場，但仍有站起來並完成訓練，不過球團之後仍公告，杜蘭特因腳踝痠痛，今天缺陣。

先前杜蘭特才因右膝傷勢休息6周，整個2月全部缺陣，直到3月2日才復出，不料傷癒復出才3場再成傷兵。

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