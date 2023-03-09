NBA／熱身上籃滑倒扭傷腳踝 KD太陽主場初登場再緩緩
從籃網轉戰太陽的超級球星杜蘭特（Kevin Durant），今天原本要迎接新東家主場處女秀，不料好事多磨，他賽前暖身時腳一滑，傷到左腳踝，無緣在主場球迷前亮相。
杜蘭特加入太陽的3場比賽，球隊全部奪勝，他場均更繳出6成9的命中率，每場可貢獻26.7分，但今天熱身運球上籃時卻意外傷到腳踝；滑倒當下，杜蘭特先坐在球場，但仍有站起來並完成訓練，不過球團之後仍公告，杜蘭特因腳踝痠痛，今天缺陣。
先前杜蘭特才因右膝傷勢休息6周，整個2月全部缺陣，直到3月2日才復出，不料傷癒復出才3場再成傷兵。
Kevin Durant took a fall while warming up for his first home game with the Suns 😳— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) 2023年3月9日
He got up after. pic.twitter.com/J8SGlVQahj
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言