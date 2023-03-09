NBA／警方調查莫蘭特無犯罪 灰熊宣布再缺席4場
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期因直播「亮槍」遭到球隊禁賽，日前科羅拉多州警方也宣布著手調查是否有犯罪行為，今天警方宣布不起訴，灰熊球團則表態他至少要再缺席4場比賽。
警方表示由於證據不足，無法從影片就認定他非法持槍，直播當晚也沒有接到任何報案電話，因此沒有任何證據能起訴莫蘭特。
儘管莫蘭特不用面臨法律責任，但聯盟調查結果尚未出爐，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，灰熊隊表示莫蘭特至少要再缺席4場比賽。
Ja Morant will remain away from Grizzlies for at least the next four games, team says.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2023年3月8日
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