NBA／勇士主客場差異極大 柯爾：我也想知道原因

勇士今天以128：137不敵雷霆，客場戰績改寫為7勝25敗，賽後主帥柯爾（Steve Kerr）再度點出開局慢熱的問題，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）也各自點出球隊目前碰上的麻煩。

勇士本季主客場差異極大，近期比賽都從落後開始打起，對此柯爾無奈表示，「我也想知道客場輸球的原因，如果知道，我就能告訴我的球隊。我們慢熱的問題確實存在，今晚改變先發陣容，但狀況還是沒改變，開局仍迅速陷入落後。」

湯普森也認為球隊防守出問題，「我們進攻打得很漂亮，投籃命中率53%，但我們的防守可一點也不好，如果想在下一場比賽扭轉局面，我們有些問題需要解決。」

柯瑞本場砍下40分，仍未能幫助球隊取勝，對此他也向隊友們喊話，「我不在乎過去的成就，也不在乎有多少天賦。對手出現許多機會，我們必須對此負責，包括失誤、籃下卡位及轉換進攻。」

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