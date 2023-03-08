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NBA／湖人搶進西區第9還不夠 戴維斯：要變得更貪婪

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯。 路透
戴維斯。 路透

湖人今天在戴維斯（Anthony Davis）30分22籃板的帶領下，以112：103擊敗灰熊，升上西區第9，這是他們開季以來最好的排名，不過戴維斯仍不滿足，表示球隊要變得更貪婪。

湖人賽後以32勝34敗獨居西區第9，對此戴維斯表示，「這很好，但我們仍不滿意，我們不想止步於此，想要變得更貪婪」、「比賽還剩10幾場，從現在起每場都必須贏下，我們球隊在攻防兩端都很投入，延續了上一場對戰勇士的狀態」。

戴維斯今天比賽第二節，被對手打到鼻樑濺血，他表示自己願意為球隊奉獻一切，「還在流血，但我們必須贏下比賽，我會在球場上做任何事幫助球隊，我們有兩天休息日，我會確保鼻子沒事。」

談到今晚退休16號球衣的加索（Pau Gasol），戴維斯也透露兩人之間的對話，「我告訴加索，希望有一天我能和他及其他傳奇球星一樣，讓湖人退休我的3號球衣。」

Anthony Davis

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