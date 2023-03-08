NBA／湖人搶進西區第9還不夠 戴維斯：要變得更貪婪
湖人今天在戴維斯（Anthony Davis）30分22籃板的帶領下，以112：103擊敗灰熊，升上西區第9，這是他們開季以來最好的排名，不過戴維斯仍不滿足，表示球隊要變得更貪婪。
湖人賽後以32勝34敗獨居西區第9，對此戴維斯表示，「這很好，但我們仍不滿意，我們不想止步於此，想要變得更貪婪」、「比賽還剩10幾場，從現在起每場都必須贏下，我們球隊在攻防兩端都很投入，延續了上一場對戰勇士的狀態」。
戴維斯今天比賽第二節，被對手打到鼻樑濺血，他表示自己願意為球隊奉獻一切，「還在流血，但我們必須贏下比賽，我會在球場上做任何事幫助球隊，我們有兩天休息日，我會確保鼻子沒事。」
談到今晚退休16號球衣的加索（Pau Gasol），戴維斯也透露兩人之間的對話，「我告訴加索，希望有一天我能和他及其他傳奇球星一樣，讓湖人退休我的3號球衣。」
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言