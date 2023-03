NBA／76人老將塔克又掛蛋！19場零得分居聯盟之冠

NBA中,若一位先發球員該場比賽一分未得,便會引人議論,但如果有19場比賽得分都掛鴨蛋呢?76人老將塔克(PJ Tucker)本季便遇到了這個狀況!

塔克素來以強悍的防守著稱,並成為爭冠球隊亟欲吸收的守備工兵,過去效力火箭隊時便曾幫助球隊將杜蘭特(Kevin Durant)尚在的勇士隊逼入絕境,加入公鹿隊後更一舉助球隊奪冠,之後再轉到熱火隊也跟隨隊伍闖入東部決賽,本季又以37歲高齡與76人簽下長約,顯示其受看重程度。

然而,塔克雖然不以得分見長,但根據《StatMuse》推特,他在本季61場出賽全都是先發情況下,僅繳出3.1的場均得分,只比過往在公鹿作為替補時多一分,仍讓人感到差強人意。不僅如此,塔克在本日對上灰狼隊比賽中,出場22分鐘獲得0分,使得他本季已有19場比賽掛蛋,是第二名獨行俠隊布拉克(Reggie Bullock)的三倍有餘。

不過,塔克的低得分並非因命中率不佳,而是出手意願不高。雖然他三分命中率高達四成,場均出手卻不到兩次;兩分命中率四成六情況下,卻僅出手1.2次。

但數據也顯示,塔克得分掛零時,76人能獲得15勝4負佳績,所以或許球隊只希望他能專注於防守,不強求其得分產量。

Most games without a bucket by a starter this season:



19 — PJ Tucker

6 — Reggie Bullock



76ers are 15-4 when PJ doesn’t make a shot. pic.twitter.com/rlMb0Dy1Zr