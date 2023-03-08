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NBA／湖人舉辦球衣退休儀式 加索泛淚：希望Kobe能參加

聯合新聞網／ 綜合報導
加索。 路透
加索。 路透

湖人今天在主場以112：104擊敗灰熊，戰績衝上西區第9。中場休息時間，也為傳奇球星加索（Pau Gasol）舉辦16號球衣退休儀式，這是湖人隊史第12件球衣被退休，球衣高掛在布萊恩（Kobe Bryant）24號球衣旁邊，也讓加索不禁落淚。

加索曾和布萊恩合力為湖人拿下2座總冠軍，兩人私下也是相當要好的朋友，沒想到布萊恩3年前和二女兒Gigi卻因空難去世。因此當球衣被放在布萊恩24號戰袍旁時，加索難掩情緒紅了眼眶。

加索演講時先感謝布萊恩的妻子凡妮莎（Vanessa Bryant），隨後他也感謝球迷的支持，不過話鋒一轉，再度提及布萊恩：「我無法再看到他的臉龐，那個提升我、激勵我、挑戰我，讓我成為更好的球員，更好的人，KOBE。我想念他，我們許多人也是，我愛他，希望他和Gigi也能在這裡。我知道他會很驕傲，因為他過去也很期待這個時刻。」

布萊恩妻子凡妮莎(中)也到場。 法新社
布萊恩妻子凡妮莎(中)也到場。 法新社

灰熊是加索第1支效力的NBA球隊，2007-08年賽季中被交易至湖人。他在湖人出賽429場，場均17.7分9.9籃板，2009與2010年聯手布萊恩幫助湖人奪下2座冠軍。

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