NBA／哈登缺陣不受影響 安比德39分率76人摘3連勝

美國職籃NBA費城76人主力後衛哈登今天因傷休戰，但他們在明星中鋒安比德猛轟全場最高39分的帶領下，以117比94客場擊敗明尼蘇達灰狼，3連勝到手。

安比德（Joel Embiid）昨天對印第安納溜馬攻下42分，今天得到39分，得分差點又破40，率76人擊敗火力不足的灰狼。

獲勝之後，76人戰績43勝22敗在東區排名第3，距東區龍頭密爾瓦基公鹿有4場勝差。

安比德今天在三分線外4次出手全部命中，整場比賽22投13中，9次站上罰球線都沒失手。

NBA目前的助攻王、76人隊得分第2高的哈登（James Harden），今天因為腳痛休兵。馬克西（Tyrese Maxey）再次挺身而出，為球隊貢獻27分。哈里斯（Tobias Harris）有10分14籃板的雙十成績，梅爾頓（De'Anthony Melton）則有11分進帳。

灰狼的愛德華（Anthony Edwards）此役攻下32分，但獨木難撐大局，灰狼先發5人中，除了他以外的4人，得分最多僅7分，替補的普林斯（Taurean Prince）、瑞德（Naz Reid）分別攻下13分、11分。

安比德說：「我只是竭盡所能想贏下比賽。」

「今天哈登沒有上場，我就想盡可能打得更具侵略性，好確保能拿下勝利。防守上我們做得很好，進攻上球的流動做得不錯，且投籃也有準頭。」

本季幾次驚險獲勝的比賽中，安比德展現具有摘下年度最有價值球員（MVP）的態勢，對此他說：「今年，我有不同的目標，只專注在正確的事情上，試著去贏球、去宰制比賽，然後該來的自然會來。」

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