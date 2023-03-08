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NBA／場上與76人主帥交換垃圾話 灰狼愛德華搞笑：別包夾我

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華(中)。 美聯社
愛德華(中)。 美聯社

76人今天客場挑戰灰狼，哈登（James Harden）缺席本場比賽，不過當家中鋒安比德（Joel Embiid）狂砍39分，率隊以117：94輕取灰狼，而比賽中76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）與灰狼愛德華（Anthony Edwards）的搞笑對話，成為比賽另類焦點。

其中一次暫停期間，瑞佛斯和愛德華的對話剛好被收音到，瑞佛斯笑著問愛德華：「你們要打什麼戰術？我知道球會給誰，我保證。」愛德華也笑回：「不要包夾我。」瑞佛斯則幽默回應請求：「反正包夾你也沒用！」

愛德華本場比賽拿下全隊最高的32分，還在比賽中上演暴扣，可惜團隊投籃命中率39.5%，創賽季新低，也種下輸球敗因，對此愛德華受訪時表示，「這樣的夜晚一定會發生，必須去克服它，放眼下一場比賽，希望我們能恢復手感。」

灰狼結束近期的3連勝，賽後以34勝33敗排西區第7，與第8的快艇沒有勝差；76人則收下3連勝，穩居東區第3。

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