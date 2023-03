NBA／與詹皇同隊感覺如何？JR史密斯第一反應：shit！

作為NBA最具影響力球星,鎂光燈除了照在詹姆斯(Lebron James)身上,也放大檢視他身旁隊友。與詹皇共事多年「神經刀」史密斯(JR Smith),日前便在電視節目聽到主持人提及與詹皇同隊感覺如何?他第一個反應是,「shit!」

史密斯曾在騎士、湖人兩隊與詹姆斯並肩作戰,並各獲得一座冠軍。這段期間,史密斯雖也曾因人來瘋的表現被外界誇讚,更多的卻是在他表現不佳時,迎面而來的批評,最知名的莫過於他在2018年總冠軍賽,因記錯比分讓騎士錯失逆轉機會一事,從此,「散漫」的標籤便一路貼在史密斯身上。

有了這些體驗,史密斯在說完「shit!」讓大家驚訝一下後,接著表示,「老實說,和詹姆斯同隊是禮物也是詛咒。我愛死他了,我也喜歡跟他一起打球,對我來說,比起壓力,這帶給我成長。但很多球員不這麼覺得,因為這是一件一翻兩瞪眼的事。」

史密斯解釋,詹姆斯的隊友們,常因做或是沒做某些事情而被責怪,「他(詹姆斯)也沒罰進球,別因為我空檔沒投進就盯著我,我們都會犯錯。」並進一步闡述媒體的影響,「對於我們這年齡的人來說很難接受,在社群媒體上,到處都有分析師在談論著你,這很瘋狂,就算球隊才12、13名,卻依然是最受關注的球隊。」

對於這些鎂光燈,史密斯說:「他們會生吞活剝你。」事實上,當詹姆斯離開騎士後,史密斯也逐漸淡出聯盟,自2020年短暫加入湖人後便再也沒有回到NBA舞台。

"He missed a free throw too. Don't just look at me because I missed a open shot. We all missin' out here!"



