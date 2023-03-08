NBA／戴維斯浴血奮戰砍30+22 湖人退灰熊獨居西區第9

湖人隊今天在主場面對灰熊隊的比賽中，為傳奇球星加索（Pau Gasol）舉行球衣退休儀式。湖人賽前與西區另外三隊同為31勝34敗，因此眾將也展現強大求勝心，其中當家球星戴維斯（Anthony Davis）以身作則，雖一度打到鼻樑出血，仍繳出30分22籃板的數據，統治禁區，率湖人112：103擊敗灰熊，賽後獨居西區第9。

灰熊禁區近期因傷兵人手短缺，湖人本場比賽也不斷衝擊內線，戴維斯首節就攻下13分9籃板，幫助湖人取得領先，不過他第二節鼻樑遭對手重擊濺血，只能提前下場治療，湖人也喪失領先優勢，半場打完落後灰熊1分。

Anthony Davis got cut open on this hit to the face😳



They’re saying it be season a ender for Davis🙏#Lakers #NBAtwitter #Lakeshow pic.twitter.com/vcOGjWq6N7 — Mo Sports (@MoSportsNetwork) 2023年3月8日

湖人也在半場休息期間，為賈索舉辦球衣退休儀式，加索也不禁流出眼淚，他的球衣被掛在好友布萊恩（Kobe Bryant）的24號球衣旁，畫面十分感人。

The @Lakers officially retire Pau Gasol's jersey next to Kobe's 💜💛 pic.twitter.com/vf0ovazq76 — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2023年3月8日

下半場戴維斯回到場上，雖只得4分，但摘下7顆籃板，湖人本節末段靠著替補陣容發威，重新要回2分領先。末節戴維斯再度肆虐灰熊禁區，灰熊長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）因此陷入犯規麻煩，而湖人替補上陣的八村壘（Rui Hachimura）也頻頻將球送進籃框，打出一波17：4的攻勢徹底將灰熊擊垮，終場以112：103擊敗灰熊。

AD gets the TOUGH rebound and goes coast-to-coast for the assist 💪



He has 28 PTS, 19 REB, 3 AST



📺: Live on TNT pic.twitter.com/v290xOZFnA — NBA (@NBA) 2023年3月8日

除了戴維斯外，湖人三人得到17分，包括八村壘、施羅德（Austin Reaves）、里夫斯（Austin Reaves）。灰熊則以傑克森26分8籃板表現最佳。

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