NBA／公鹿氣勢如虹拆穿魔術 近19場18勝
靠著洛培茲26分、米道頓（Khris Middleton）和卡特（JevonCarter）各24分，美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天134比123擊敗奧蘭多魔術，拿下近19場比賽的第18勝。
美聯社報導，公鹿此役多點開花，除了洛培茲（Brook Lopez）等人表現優異，波提斯（Bobby Portis）挹注16分、11籃板，克勞德（Jae Crowder）襄助15分，儘管少了大將「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和哈勒戴（Jrue Holiday），還是輕鬆贏下對戰魔術的14連勝。
魔術以安東尼（Cole Anthony）23分最高，華格納（Franz Wagner）貢獻21分，班切羅（Paolo Banchero）則有20分和5籃板。
上半場一度被追成51比51平手的公鹿，在第2節後半擺脫魔術糾纏，打完2節，以70比60領先。克勞德第3節末連拿7分，率公鹿來到98比83領先。
之後魔術一度追到只落後8分，但第4節公鹿又在波蒂斯和密道頓率領之下，把領先擴大到16分，這是他們全場最大的領先優勢。
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