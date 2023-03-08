NBA／慶祝登歷史得分王！湖人送詹皇特製鑽石項鍊超吸睛
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前登基歷史得分王，球團近期送上特製的豪華鑽石項鍊為他慶祝，詹姆斯收到禮物後也十分開心，在社群網站上發文感謝湖人球團。
詹姆斯在2月8日對陣雷霆的比賽，打破「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）高懸38年的紀錄，正式登基歷史得分王，而詹姆斯目前已累積38450分，下一步將挑戰成為4萬分先生。
湖人球團也特別委託紐約知名珠寶商Eliantte，訂製一條獨一無二的鑽石吊墜項鍊，慶祝詹姆斯完成偉大的里程碑。
項鍊上刻有王冠和獅頭的標誌，象徵詹姆斯的王者地位，上面也附有詹姆斯穿過的「6」、「23」背號，以及生涯所獲得的獎項、紀錄、NBA得分王等字樣，另外還有騎士、熱火、湖人的球隊Logo。
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