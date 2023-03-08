NBA／將私人廚師調到鳳凰城 KD興奮迎接太陽主場首秀

在代表新東家太陽出賽的前3場比賽都幫助球隊拿下勝利後，杜蘭特（Kevin Durant）將在明天首度回到太陽主場出賽，且還將碰上自己的老東家雷霆，他表示這場比賽勢必會造成主場球迷的熱烈迴響，讓他感到相當期待。

在今年交易大限前轉戰太陽後，杜蘭特代表新東家出賽的3場比賽最終太陽都拿下勝利，且他與布克在這3場比賽中合力拿下188分，創下了聯盟近61年來球隊新雙人組合前3場比賽合計最高得分，而這也幫助太陽在過去11場比賽中共收下了8勝，繼續穩坐西區第4名。

而明天杜蘭特也將跟隨太陽回到鳳凰城出戰雷霆，上演加盟後的首場主場賽事，讓他直言相當期待，「我很開心在此之前我已經能有幾場客場賽事來讓我熟悉球隊的狀況，因為我知道回到主場後一定會有相當大的迴響，我很期待我們的球迷，也知道他們迫不及待想看到我上場。」

今年是杜蘭特生涯首度在季中遭到交易，他也直言仍在努力讓一切回到常態，包括已經將自己的私人廚師從布魯克林叫到了鳳凰城，「我現在只想要盡快恢復正常，並且很高興能再一次回到球場上，一切都會一如往昔。」

不過杜蘭特也坦言，加入太陽後一切的狀況都讓他感到相當滿意，「當你進入體育館到離開的那一刻，都能擁有滿滿能量、樂觀與充滿活力，這真的會讓你對於每次訓練都感到興奮。」

udn討論區