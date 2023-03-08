NBA／柏金斯談MVP疑出言歧視白人 巴克利氣炸批愚蠢

前NBA球星柏金斯（Kendrick Perkins）素來以爭議言論著名，不過，他近日的言論，不僅被同為球員轉行的瑞迪克（J.J. Redick）視為種族歧視，更被大前輩巴克利（Charles Barkley）批評「愚蠢」。

柏金斯日前在節目上談論本季例行賽MVP人選時，意有所指地表示，「自1990年，只有三位獲選MVP的球員不在該年得分榜前十名中，你知道是誰嗎？奈許（Steve Nash）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）和約柯奇（Nikola Jokic）他們有甚麼共通點？你們自己想。」

對此，同為白人的瑞迪克立即出言反駁，「我很尊敬這個節目，但我們看到的是有人正在造謠。你的言論，暗喻白人投票者都投給白人球員，是種族歧視。」之後，柏金斯立刻否認，讓兩位前NBA球星隨即陷入激烈爭吵。

而巴克利雖然也常因言論受抨擊，此次卻同將炮口對準柏金斯，「蠢、笨、傻，自己選一個字來形容。」同時也批評節目：「有時ESPN愚蠢的地方在於，每年都會針對MVP進行愚蠢爭論，從我還是球員就開始了。這是例行賽獎項，是選擁有最佳例行賽季的選手，而非最好的球員，但ESPN每年都讓這些笨蛋在節目上討論誰是後者。」

作為聯盟最佳球員之一，約柯奇前陣子便曾被柏金斯批評「刷數據」，如今又被他在言論中刻意提及，顯示兩者之間或許已結下樑子。

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