NBA／勇士不再是奪冠熱門？美球評狂言：奪冠機率0%

衛冕軍勇士在球季開打前被視為奪冠熱門，不過本季因傷兵問題及客場表現差，戰績僅34勝31敗排西區第5。儘管許多人仍看好勇士具競爭力，但《福斯體育》評論員萊特（Nick Wright）卻發出狂言，認為勇士今年冠軍機率為0%。

「勇士得到冠軍的機率是0%，我認為其他爭冠球隊都比勇士有更好的機會」萊特說。

萊特指出，「勇士從球季開打前就發生不少奇怪的事，他們的老將痛扁剛拿1億美元的年輕球員，大家都有看到。」萊特也感嘆威斯曼（James Wiseman）沒能帶來幫助，「他應該來幫助球隊變更好，結果他被教練棄用，現在也不在球隊上了。」

萊特接著提到勇士戰績一直在5成徘徊，認為客場表現將成勇士的致命傷，「他們的客場只有7勝24敗，每個季後賽系列賽都會有客場比賽，因此我覺得這是一支無法連續贏下4個系列賽的球隊。」

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