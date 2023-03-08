NBA／快艇全體球員參訪新球場 老闆鮑默自豪：有1160間廁所
快艇新球場Intuit Dome將在2024-25年賽季正式啟用，今天快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）帶所有快艇球員參觀工程現況，鮑默相當自豪這座球場有1160間廁所。
「1160個馬桶和小便斗!我們不希望觀眾上廁所還要排隊，我們希望他們可以待在位置上」鮑默說。
快艇過去與人氣球隊湖人共用球場，常被認為不是球場真正的主人。鮑默買下快艇不久後，就立志建造專屬球場。他今天也透露新球場將有特區「The Wall」，共有51排座位，非常陡峭且沒有包廂，只有快艇球迷能進入。
快艇全體球員今天練完球後，隨老闆來參觀新球場，每個人都頭戴工程安全帽及衣服，宛如工程人員。活動結束前，所有球員都在最後一根梁柱上簽名，隨後進行大合照。
Whole Clippers team came out for the Intuit Dome event. pic.twitter.com/Oy8ubcCEbi— Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2023年3月7日
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