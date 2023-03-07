台中龍井國中勇奪手球男子組全國冠軍

台中市龍井國中上個月參加全國中小學師生手球錦標賽，從24個隊伍中脫穎而出，勇奪國中男子組冠軍，並取得代表國家出國比賽資格。校長國立民表示，出國比賽可豐富孩子們視野，校方正籌措經費，為孩子圓夢。

國立民說明，龍井國中積極發展手球運動近20年，龍井國中手球隊員允文允武，體育、學業表現都出色，去年有3名體育班學生考上台中一中。今年部分隊員為國三生，面臨會考壓力，賽前教練曾擔心練習量不足，所幸最終比賽結果令人開心欣慰。

教練伍榮章表示，龍井國中手球隊員多來自龍井國小手球隊，或龍泉、龍山國小躲避球隊，隊員從小就有興趣，家長參與度也高。今年球員在攻守表現皆佳，求勝心強烈，好幾場都相互纏鬥，在最後10分鐘才拉開比數獲勝；龍井國小同獲國小迷你男子組冠軍。

手球隊隊長、國三學生王宥鈞表示，賽前要兼顧練習與讀書，賽後還要補上先前落後的課業進度，但能在國中最後一次最重要的賽事奪冠，相當開心，也彌補去年止步於第3名的遺憾。