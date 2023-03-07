台中龍井國中勇奪手球男子組全國冠軍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供
台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供

台中市龍井國中上個月參加全國中小學師生手球錦標賽，從24個隊伍中脫穎而出，勇奪國中男子組冠軍，並取得代表國家出國比賽資格。校長國立民表示，出國比賽可豐富孩子們視野，校方正籌措經費，為孩子圓夢。

國立民說明，龍井國中積極發展手球運動近20年，龍井國中手球隊員允文允武，體育、學業表現都出色，去年有3名體育班學生考上台中一中。今年部分隊員為國三生，面臨會考壓力，賽前教練曾擔心練習量不足，所幸最終比賽結果令人開心欣慰。

教練伍榮章表示，龍井國中手球隊員多來自龍井國小手球隊，或龍泉、龍山國小躲避球隊，隊員從小就有興趣，家長參與度也高。今年球員在攻守表現皆佳，求勝心強烈，好幾場都相互纏鬥，在最後10分鐘才拉開比數獲勝；龍井國小同獲國小迷你男子組冠軍。

手球隊隊長、國三學生王宥鈞表示，賽前要兼顧練習與讀書，賽後還要補上先前落後的課業進度，但能在國中最後一次最重要的賽事奪冠，相當開心，也彌補去年止步於第3名的遺憾。

國三隊員戴鈞祐表示，隊友間會互相喊聲、討論比賽戰術細節。他認為，把自己該做的事做好，過程中不要太在意比分，盡情享受比賽，心中不要有太多壓力，是這次獲勝的關鍵。

台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供
台中市龍井國中勇奪全國中小學師生手球錦標賽國中男子組冠軍。圖／龍井國中提供

延伸閱讀

UBA／複賽飆滿場高人氣 決賽門票9日開搶

UBA／複賽8強落幕 世新送給衛冕軍政大2連敗

UBA／政大輕取輔大 提前晉級4強

UBA／男子組8強政大跨季34連勝 逾1000名球迷進場

相關新聞

NBA／綠衫軍前鋒開嗆兩罰穩進 米契爾透露心理戰過程

塞爾蒂克與騎士之戰一路廝殺到正規時間結束前，雙方戰成平手；普里查德（Payton Pritchard）快攻上籃未進，威廉斯（Grant Williams）直接補籃被對手干擾也未中，不過在經過裁判回看後

NBA／不滿場邊球迷叫囂！ 衛少指揮保全驅逐引熱議

快艇隊日前與國王隊的比賽出現意外插曲，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）疑似和場邊球迷起衝突，隨後親自指揮保全將球迷趕出場，引發推特熱議。 根據外媒報導，衛少疑似不滿2名場邊的球

NBA／紫金16號球衣即將退休 加索感傷緬懷布萊恩

前幾天，在西班牙的巴塞隆納，一件長達28英呎的湖人16號球衣被高高掛起，以致敬該國有史以來最出色的籃球員加索（Pau Gasol）。這被視為是在為加索即將在台灣時間3月8日正式舉辦球衣退休儀式的預熱活

台中龍井國中勇奪手球男子組全國冠軍

台中市龍井國中上個月參加全國中小學師生手球錦標賽，從24個隊伍中脫穎而出，勇奪國中男子組冠軍，並取得代表國家出國比賽資格...

NBA／7次單週最佳球員 布克追平奈許並列太陽隊史第一

NBA官方公佈了上週東西區最佳球員，尼克悍將藍道（Julius Randle）和太陽得分好手布克（Devin Booker）雙雙挾著優異表現獲得殊榮。 在杜蘭特（Kevin Durant）加盟後

NBA／約柯奇準大三元演出 金塊主場近25戰奪24勝

第四節結束前不到一分鐘還處於落後1分局面的金塊，隨後靠著一波7罰6中的攻勢，並且在防守端迫使暴龍無功而返，最終以118比113驚險獲勝，成功捍衛主場。 金塊取得主場9連勝，且最近25場主場比賽中

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦