NBA／紫金16號球衣即將退休 加索感傷緬懷布萊恩

前幾天，在西班牙的巴塞隆納，一件長達28英呎的湖人16號球衣被高高掛起，以致敬該國有史以來最出色的籃球員加索（Pau Gasol）。這被視為是在為加索即將在台灣時間3月8日正式舉辦球衣退休儀式的預熱活動。

這場球衣退休儀式將會在湖人迎戰灰熊的比賽中進行，這兩支球隊和加索可說是有著很深的淵源。

2001年選秀會上，加索以首輪第3順位被老鷹挑走，隨即被送往灰熊；加索第一年就拿下年度最佳新秀，之後他連續3年幫助球隊闖進季後賽，寫下成軍以來首見紀錄。

效力7年之後，加索於2008年季中被交易到湖人，震撼了全聯盟；他與布萊恩連續3年率領球隊打進總冠軍賽，並完成2連霸偉業。在湖人期間，加索3度入選明星賽，3次進入年度最佳陣容。

談到自己所穿的16號球衣即將被湖人退休，加索由衷感謝球團之餘，他更是感念已故搭檔布萊恩（Kobe Bryant）。

「我和他之間是無法分割的。我的球衣能夠掛在球館上空，很大的原因就是布萊恩。他讓我變得更強，也讓我們變得更強。他帶領我們走過那些旅程，他的影響力是如此之大。」

加索感傷地說：「他不能和我們一起現身在此，這令人感到很難受。」