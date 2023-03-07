NBA／不滿場邊球迷叫囂！ 衛少指揮保全驅逐引熱議

快艇隊日前與國王隊的比賽出現意外插曲，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）疑似和場邊球迷起衝突，隨後親自指揮保全將球迷趕出場，引發推特熱議。

根據外媒報導，衛少疑似不滿2名場邊的球迷不斷叫囂，雖然無法得知說什麼，但已經讓衛斯特布魯克爆氣，他向保全抗議，要求驅逐這2名觀眾，保全最後也如他所願，將2名球迷都被趕出場。

Westbrook had these Kings fans thrown out for “disrespect” 😬pic.twitter.com/IzdQTM6coI — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) 2023年3月7日

衛斯特布魯克這次的行為，也讓國外網友想起湖人球星詹姆斯（LeBron James）上季也曾向裁判投訴溜馬球迷，最後保全也將人趕出場。詹姆斯當下沒有生氣，事後也做出解釋，「下流的手勢和言語不該被容忍。我不會對球迷說那些話，球迷也不該對球員說那些話。」

"Right f*cking here!"



LeBron James kicked out two courtside fans the last time the Lakers played the Pacers in Indy.



They play in Indy tonight. pic.twitter.com/CdyO9ucv2d — 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧' 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) 2023年2月2日

事實上這不是衛少第一次和球迷起爭執，他前年還效力巫師隊時，在季後賽碰上76人隊。他不幸因傷提前退場接受治療，沒想到在他走進休息室前，76人主場球迷從觀眾席上對他灑爆米花，讓他瞬間爆氣，在多位安全人員的安撫下才離開球場。