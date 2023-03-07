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NBA／7次單週最佳球員 布克追平奈許並列太陽隊史第一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布克在進攻端大大解放 美聯社
布克在進攻端大大解放 美聯社

NBA官方公佈了上週東西區最佳球員，尼克悍將藍道（Julius Randle）和太陽得分好手布克（Chris Paul）雙雙挾著優異表現獲得殊榮。

在杜蘭特（Kevin Durant）加盟後，某種程度解放了布克在進攻端的破壞力，取分更為輕鬆，上週3場比賽場均轟進36分7.7助攻5.3籃板，幫助太陽3戰全勝；這是布克本季首度獲選單週最佳球員，生涯累積7次，追平傳奇控衛奈許（Steve Nash），並列太陽隊史第一。

布克是在對黃蜂一戰拿到37分7助攻6籃板，對公牛得到35分6助攻5籃板，對獨行俠則是36分10助攻5籃板。數據顯示，布克和杜蘭特合作前3場一共拿下188分，這是1963-64年賽季以來兩位球員合作搭檔前3戰的最高得分紀錄。

截自推特
截自推特

另一方面，藍道上周場均貢獻29.5分8.3籃板4.8助攻，幫助尼克取得4勝0敗的成績。這是他生涯第2次獲得單週最佳。

藍道本季平均可以得到25.4分10.4籃板4.2助攻，目前已經帶動尼克打出9連勝高潮，戰績名列東區第5。

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