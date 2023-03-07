NBA／綠衫軍前鋒開嗆兩罰穩進 米契爾透露心理戰過程

塞爾蒂克與騎士之戰一路廝殺到正規時間結束前，雙方戰成平手；普里查德（Payton Pritchard）快攻上籃未進，威廉斯（Grant Williams）直接補籃被對手干擾也未中，不過在經過裁判回看後，他如願獲得兩罰機會，有望在時間僅剩0.8秒情況下，成為球隊致勝功臣。

但結果就是，威廉斯兩罰落空，比賽被迫進入延長加賽；最後綠衫軍不支倒地，連兩天打了3次延長賽，還是難逃3連敗的命運。

根據現場媒體透露，在威廉斯執行關鍵罰球之前，米契爾（Donovan Mitchell）曾上去對他說了一些話，但威廉斯也信心滿滿回嗆，「我會罰進這兩球。」然而隨著比賽結果出爐，威廉斯這份豪氣干雲卻顯得格外諷刺。

Grant Williams had TWO free throws for a chance to win the game for the Celtics (+250 ML)



He said "Imma make them both" before missing them both 😭



The Celtics lost in OT... pic.twitter.com/Tc7zhmmdf3 — br_betting (@br_betting) 2023年3月7日

柏金斯（Kendrick Perkins）在講評時直言，這場比賽是他看過綠衫軍本季最蠢的表現。「威廉姆斯說他要兩罰全中，那你至少得進一個吧。塞爾蒂克這場比賽出手選擇太差勁了。」

波格登（Malcolm Brogdon）則是為威廉斯緩頰，「他感到很自責，但並這不是他的錯，我們本來早該終結這場比賽。」

米契爾在受訪時也透露了自己當時和威廉斯的談話。「我跟他說：『球員工會在週四有一個電話會議，所以你可以失手一球，這樣我們就可以把這當作話題。』結果他兩球都落空了。」

"I'mma make both."



Grant Williams to Donovan Mitchell before missing BOTH free throws in a 109-109 game with 0.8 remaining 💀😂pic.twitter.com/pFDFCDtiN9 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年3月7日

威廉斯是NBA球員工會的首席副主席，而米契爾則是副主席的成員之一。

塞爾蒂克最近5場比賽吞下4敗，在全聯盟戰績排名上已經被公鹿和金塊超車。布朗（Jaylen Brown）接受採訪時坦言，球隊仍是要更專注投入在贏球。

「在明星賽過後，我們需要努力尋找自己的節奏。專注在贏球上才行，包括我自己在內都是如此。」布朗說，「輸掉這種糟糕的比賽沒有所謂的雖敗猶榮。」