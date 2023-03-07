NBA／約柯奇準大三元演出 金塊主場近25戰奪24勝

第四節結束前不到一分鐘還處於落後1分局面的金塊，隨後靠著一波7罰6中的攻勢，並且在防守端迫使暴龍無功而返，最終以118比113驚險獲勝，成功捍衛主場。

金塊取得主場9連勝，且最近25場主場比賽中他們只輸掉1場比賽；金塊最近9場比賽拿下8勝，持續在西區獨走，而且距離全聯盟戰績最佳的公鹿只剩0.5場勝差，有機會爭取龍頭寶座。

穆雷（Jamal Murray）14投9中拿下24分5助攻3抄截，波特（Michael Porter Jr.）20分5籃板，葛登（Aaron Gordon）19分6籃板5助攻2抄截，替補的傑克森（Reggie Jackson）也貢獻13分5助攻3籃板。

在隊友有效發揮之下，約柯奇（Nikola Jokic）整場比賽僅出手8次，拿到17分13籃板9助攻的準大三元成績。

先盛後衰的暴龍，先發5人得分均達兩位數，本季第5次出現這種情況。范弗利特（Fred VanVleet）得到21分14助攻，席亞康（Pascal Siakam）19分4籃板4助攻，伯爾特（Jakob Poeltl）18分9籃板4助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）12分9籃板。