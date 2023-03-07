快訊

本土疫情回溫破萬+10816 較上周二增9.2%

希臘鐵路慘案是人禍？事發前12分鐘的關鍵對話紀錄

解決雙老…蔣萬安「都更5箭」估公辦都更年10案 增電梯翻倍

NBA／約柯奇準大三元演出 金塊主場近25戰奪24勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇率隊近9戰奪8勝。 美聯社
約柯奇率隊近9戰奪8勝。 美聯社

第四節結束前不到一分鐘還處於落後1分局面的金塊，隨後靠著一波7罰6中的攻勢，並且在防守端迫使暴龍無功而返，最終以118比113驚險獲勝，成功捍衛主場。

金塊取得主場9連勝，且最近25場主場比賽中他們只輸掉1場比賽；金塊最近9場比賽拿下8勝，持續在西區獨走，而且距離全聯盟戰績最佳的公鹿只剩0.5場勝差，有機會爭取龍頭寶座。

穆雷（Jamal Murray）14投9中拿下24分5助攻3抄截，波特（Michael Porter Jr.）20分5籃板，葛登（Aaron Gordon）19分6籃板5助攻2抄截，替補的傑克森（Reggie Jackson）也貢獻13分5助攻3籃板。

在隊友有效發揮之下，約柯奇（Nikola Jokic）整場比賽僅出手8次，拿到17分13籃板9助攻的準大三元成績。

先盛後衰的暴龍，先發5人得分均達兩位數，本季第5次出現這種情況。范弗利特（Fred VanVleet）得到21分14助攻，席亞康（Pascal Siakam）19分4籃板4助攻，伯爾特（Jakob Poeltl）18分9籃板4助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）12分9籃板。

相關新聞

NBA／安戴托昆波取巧偷籃板刷數據 大三元遭聯盟取消

昨天（6日）對巫師隊一戰「順勢」完成23分13助攻10籃板的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），其最後一個籃板的拿取方式受到外界議論，聯盟今天做出裁決，將取消這個籃板，也間接沒收

NBA／里拉德三節繳大三元 拓荒者隊史近25年來首見

昨天（6日）才狂砍41分率隊驚險擊敗魔術的里拉德（Damian Lillard），今天又是飛往底特律「背靠背」出賽。里拉德未見疲態，只打三節就繳出大三元表現，帶領拓荒者以110比104取得2連勝。

NBA／約柯奇準大三元演出 金塊主場近25戰奪24勝

第四節結束前不到一分鐘還處於落後1分局面的金塊，隨後靠著一波7罰6中的攻勢，並且在防守端迫使暴龍無功而返，最終以118比113驚險獲勝，成功捍衛主場。 金塊取得主場9連勝，且最近25場主場比賽中

NBA／安比德砍42分、哈登20助攻 76人力退溜馬

作客面對頑強抵抗的溜馬，費城雙雄聯手出擊，安比德（Joel Embiid）豪取42分5籃板3助攻2抄截，哈登（James Harden）則是傳出20次助攻，另外拿到14分9籃板，帶領76人在第四節力壓

NBA／雙槍引領逆轉秀 雷納德：總算最後能終結比賽

第三節被灰熊狂轟51分的快艇，看似搖搖欲墜等著吞下6連敗，然而第四節戰況風雲變色，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）左右連拳，兩人聯手攻下25分，硬是率領球隊演出大逆

NBA／巴特勒聯手板凳暴徒飆分 熱火主場逆轉老鷹

前天才在自家力退老鷹的熱火，今天又在主場迎戰同一個對手。熱火雖然首節被老鷹狂轟43分，一度陷入15分落後局面，但仍然在比賽後段重整旗鼓，第四節最後時刻打出12比5的攻勢，取得重要領先。最終，熱火再以1

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦