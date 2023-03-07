快訊

本土疫情回溫破萬+10816 較上周二增9.2%

希臘鐵路慘案是人禍？事發前12分鐘的關鍵對話紀錄

解決雙老…蔣萬安「都更5箭」估公辦都更年10案 增電梯翻倍

NBA／里拉德三節繳大三元 拓荒者隊史近25年來首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德最近26場比賽僅有1場得分低於25分。 美聯社
里拉德最近26場比賽僅有1場得分低於25分。 美聯社

昨天（6日）才狂砍41分率隊驚險擊敗魔術的里拉德（Damian Lillard），今天又是飛往底特律「背靠背」出賽。里拉德未見疲態，只打三節就繳出大三元表現，帶領拓荒者以110比104取得2連勝。

里拉德最終是攻下31分13籃板12助攻，這是他本季第2次大三元，生涯累積3次。根據統計，里拉德成為隊史近25年來首位在前三節就達成大三元的球員。

里拉德首節就延續前一場的火熱狀態，11投6中包括4記三分球，個人豪取16分，幾乎等同於活塞全隊得分，幫助拓荒者迅速拉開兩位數領先優勢；拓荒者有了良好開局，全隊顯得能量充沛，在一路領先的情況下，順利收下比賽。

「里拉德的發揮為我們奠定比賽基調。他一直都是如此。」總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）說。

自1月8日以來，里拉德出賽26場，只有一場比賽得分低於25分，共有21場比賽至少拿到30分，包括11場破40分，各有1場破50分、60分、70分的比賽，狀態著實驚人。

「我們努力接受考驗。相比戰績所呈現的，活塞其實是更出色的球隊。他們持續戰鬥，打出對抗性。我認為我們掌控了整場比賽。」里拉德說。

葛蘭特扮演輔佐角色，貢獻26分6籃板3阻攻，瑞迪許13分8助攻6籃板。

活塞全隊7人得分超過兩位數，此役以萊佛斯（Isaiah Livers）的17分為最高，艾維13分13助攻5籃板，威斯曼（James Wiseman）12分7籃板3阻攻，巴格利（Marvin Bagley III）10分8籃板2阻攻。

相關新聞

NBA／安戴托昆波取巧偷籃板刷數據 大三元遭聯盟取消

昨天（6日）對巫師隊一戰「順勢」完成23分13助攻10籃板的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），其最後一個籃板的拿取方式受到外界議論，聯盟今天做出裁決，將取消這個籃板，也間接沒收

NBA／威廉斯錯失關鍵罰球 米契爾飆40分助騎士逆轉綠衫軍

一度在比賽中領先15分的塞爾蒂克，在比賽後段遭手到騎士的強力反撲，優勢逐步消耗殆盡，而原本球隊更有機會在正規時間結束前透過罰球終結比賽，但G.威廉斯（Grant Williams）卻是兩罰落空。

NBA／里拉德三節繳大三元 拓荒者隊史近25年來首見

昨天（6日）才狂砍41分率隊驚險擊敗魔術的里拉德（Damian Lillard），今天又是飛往底特律「背靠背」出賽。里拉德未見疲態，只打三節就繳出大三元表現，帶領拓荒者以110比104取得2連勝。

NBA／安比德砍42分、哈登20助攻 76人力退溜馬

作客面對頑強抵抗的溜馬，費城雙雄聯手出擊，安比德（Joel Embiid）豪取42分5籃板3助攻2抄截，哈登（James Harden）則是傳出20次助攻，另外拿到14分9籃板，帶領76人在第四節力壓

NBA／雙槍引領逆轉秀 雷納德：總算最後能終結比賽

第三節被灰熊狂轟51分的快艇，看似搖搖欲墜等著吞下6連敗，然而第四節戰況風雲變色，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）左右連拳，兩人聯手攻下25分，硬是率領球隊演出大逆

NBA／約柯奇準大三元演出 金塊主場近25戰奪24勝

第四節結束前不到一分鐘還處於落後1分局面的金塊，隨後靠著一波7罰6中的攻勢，並且在防守端迫使暴龍無功而返，最終以118比113驚險獲勝，成功捍衛主場。 金塊取得主場9連勝，且最近25場主場比賽中

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦