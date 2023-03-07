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NBA／巴特勒聯手板凳暴徒飆分 熱火主場逆轉老鷹

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
歐拉迪波板凳殺出。 美聯社
歐拉迪波板凳殺出。 美聯社

前天才在自家力退老鷹的熱火，今天又在主場迎戰同一個對手。熱火雖然首節被老鷹狂轟43分，一度陷入15分落後局面，但仍然在比賽後段重整旗鼓，第四節最後時刻打出12比5的攻勢，取得重要領先。最終，熱火再以130比128險勝。

熱火和老鷹本季例行賽4次交手，取得3勝1敗的優勢；此外，熱火這波連勝讓他們穩住東區第7名席次，領先老鷹2.5場勝差。熱火現階段首要目標還是排名在前的籃網，雙方仍有2場勝差。

巴特勒（Jimmy Butler）拿到26分9籃板9助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）16分7籃板5助攻3抄截，赫洛（Tyler Herro）13分4籃板3助攻。

巴特勒全能演出。 美聯社
巴特勒全能演出。 美聯社

熱火替補陣容表現出色，歐拉迪波（Victor Oladipo）三分球7投4中，攻下22分，馬丁（Caleb Martin）也進帳21分，羅賓森（Duncan Robinson）14分。3人的發揮讓熱火板凳得分以59分大幅領先老鷹的37分。

這是熱火本季第4次在落後至少15分的情況下逆轉取勝，同時在雙方比分差距不超過3分之下，熱火也搶佔14勝8敗的優勢。

「我們是一支韌性十足的球隊，把勝利從對方手中搶了過來。我們就是這樣的一支球隊，我們要堅持自己的打法，繼續這樣做下去。」馬丁說。

老鷹陣中7人得分超過兩位數。楊恩（Trae Young）得到25分7助攻，墨瑞（Dejounte Murray）23分8助攻4籃板；柯林斯（John Collins）和比伊（Saddiq Bey）各拿到17分，卡佩拉（Saddiq Bey）12分10籃板。

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