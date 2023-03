NBA／安比德砍42分、哈登20助攻 76人力退溜馬

作客面對頑強抵抗的溜馬,費城雙雄聯手出擊,安比德(Joel Embiid)豪取42分5籃板3助攻2抄截,哈登(James Harden)則是傳出20次助攻,另外拿到14分9籃板,帶領76人在第四節力壓對手,最終以147比143拿下2連勝。

這是安比德本季第11次拿到至少40分,他在第四節拿到8分;至於哈登的20次助攻則是創下生涯第2高紀錄,他在去年12月對快艇一戰曾傳出21次助攻。

哈登生涯第2次單場助攻數破20次。 路透社

除了雙星之外,季中交易來的麥克丹尼爾斯(Jalen McDaniels)此役獲得20分8籃板,馬克西(Tyrese Maxey)貢獻24分;梅爾頓(De'Anthony Melton)得到15分,其中7分出現在第四節,豪斯(Danuel House Jr.)10分。

溜馬在哈利伯頓(Tyrese Haliburton)獨拿40分16助攻的帶動下,加上7人得分雙位數的均衡火力,前三節與76人戰成平手;但第四節初,76人替補球員發威,一口氣拉開10分差,76人把握這股領先氣勢,一路掌控節奏,沒留給對手可乘之機。

除了哈利伯頓的強勢表現外,諾拉(Jordan Nwora)得到16分,希爾德(Buddy Hield)15分8籃板;替補的馬瑟倫(Bennedict Mathurin)、麥克康奈爾(T.J. McConnell)、史密斯(Jalen Smith)也都有兩位數得分。

