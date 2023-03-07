NBA／安戴托昆波取巧偷籃板刷數據 大三元遭聯盟取消

昨天（6日）對巫師隊一戰「順勢」完成23分13助攻10籃板的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），其最後一個籃板的拿取方式受到外界議論，聯盟今天做出裁決，將取消這個籃板，也間接沒收了「字母哥」的大三元紀錄。

根據規定，球員的投籃動作必須帶有得分意圖，否則該出手不會被記為正式投籃。在沒有投籃的情況下，自然也就沒有籃板的計算。

在這場比賽最後讀秒階段，雙方勝負已定，安戴托昆波持球往進攻方籃框推進，最後在籃下輕輕投出碰了一下籃板，這讓他收獲一個進攻籃板，遂達成大三元數據。隨後他也帶著笑容離開球場。

「我試著打得聰明一點，這感覺像是偷到了一次大三元。」安戴托昆波賽後表示。不過顯然聯盟不會放任如此「刷數據」的情況發生。

安戴托昆波本季已經累積3次大三元，生涯則是32次，還差1次就能追上西蒙斯（Ben Simmons）和庫西（Bob Cousy）的次數。